美眾院 通過多項涉華法案 年撥25億設基金對抗

北京堅決反對針對性歧視措施 美國眾議院周一復會，隨即通過多項涉華法案，包括《打擊中國惡意影響基金授權法案》、《台灣衝突阻嚇法案》及《生物安全法案》等。當中《打擊中國惡意影響基金授權法案》授權每年撥款3.25億美元（約25.35億港元），設立打擊中國影響的基金。

擬揭露陸官資產阻攻台 《打擊中國惡意影響基金授權法案》當日在眾議院以351票贊成、36票反對通過，授權2023至2027財政年度每年撥款逾3億美元，設立打擊中國影響力的基金。《台灣衝突阻嚇法案》亦獲通過，目的是透過揭露大陸高官在全球的資產，切斷他們及其家人使用美國金融體系的權利、凍結資產等措施，削弱他們對攻台行動的支持。如美國總統依台灣關係法決定對台海局勢採取行動，美國金融機構依法將能公開特定官員及其家人在全球的資產，並凍結他們在美國的資產。

限制生物技術無人機企業 眾議院同日以306票贊成、81票反對通過《生物安全法案》，限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來，並點名藥明康德等5間中國公司。法案必須在參議院獲通過，兩院通過的版本協調一致後才能送交總統簽署成法，支持者認為此舉可保護美國人的個人健康、遺傳資訊以及美國藥品供應鏈。不過，相關公司均否認對美國構成任何安全威脅。

其他獲口頭方式通過的法案，包括《反制中國無人機法案》，禁止中國大疆創新科技有限公司生產向美國出口、營銷或銷售新型無人機，但這項法案不會阻止現有的大疆無人機在美國使用。眾議院能源和商務委員會民主黨成員帕洛內（Frank Pallone）稱，法案將確保美國不能進口未來版的大疆無人機，不能在美國營銷或銷售。全美一半以上的無人機都是大疆生產的。美國立法者多次重申大疆無人機給美國國家安全構成風險，大疆否認相關指控。

被問對上述法案通過的看法時，中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方堅決反對美國眾議院審議通過有關法案，針對中國企業採取歧視性措施。她敦促美方放棄意識形態偏見，切實尊重市場原則和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種藉口，無理打壓中國企業，為各國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。本報綜合報道

藥明康德（圖）被美國眾議院點名限制業務往來。 美國認為限制外國生物技術公司業務可保護國民健康。 毛寧