緬北風雲驟變 中國能否震懾

緬甸北部的動亂仍然在擴展中，且蔓延至全國主要的邊境地區。緬甸政府軍節節敗退，掉失了臘戍重鎮外，連邊境口岸木姐亦有淪陷的危機。全國境的貿易口岸，包括在緬孟、中緬、緬泰邊境的，大部分被民族的地方武裝佔據，並伸延及中國在當地的大型礦場和中緬的石油天然氣管道。這些原由緬軍防守的地方，一概失陷。緬甸的對外貿易，特別是佔重要地位的邊境貿易大減，餘下僅有輸往中國和泰國的天然氣出口。緬甸軍政府的財政收益大降，戰爭與貿易中斷帶來的財稅收入減少及通脹高企，使緬甸的政局經濟同陷不穩。

憂敵對勢力借機滲透 在這個時刻，緬甸備受美國西方制裁，國際輿論宣傳內戰爆發，緬甸軍政府瀕危，同時宣揚原昂山淑姬政府的流亡班子和所組成的人民軍。海外中文媒體亦提出果敢軍會在緬北建立華人自治區，也有說中國政府與緬甸軍政府不和，中國煽動地方武裝與緬軍對抗，以保中國在當地的礦產，甚至有說中國支援果敢同盟軍作反。緬北動亂訊息混雜不清，令人擔憂當地動亂會真的演變為內戰，牽動地區的不穩。

例如緬甸北部連接印度東北邦，當地要求獨立的勢力不少。南部若開邦有羅興亞人的矛盾，也容易連接上孟加拉當前的政治危機。東部山區與泰國接壤，民族地方武裝也有向泰國政府和軍人勢力挑戰的威脅。緬甸政治安危亦不僅限於東南亞地區，且有機會外溢往中國，讓中國的敵對勢力借機滲透，鼓吹中緬泰邊境的少數民族統一和獨立。有類於中東的庫爾德人在土耳其、敍利亞、伊拉克的獨立分離運動。

中國對之是十分緊張，故北京邀請緬甸主要的民族地方武裝停火和談，但和談不成，且如果敢同盟軍與人民軍都沒有被邀請，難以推動全面停火。中國的反應是在邊境展示武力，封鎖貿易，並以3億多美元資助軍政府，對地方武裝改採強硬政策。據網上傳聞，果敢同盟軍首先發聲明，宣布不求獨立，不打內戰，拒絕與受西方資助的民族團結政府與人民軍合作。不攻擊大城市，保護中國的投資項目。若傳聞屬實，形勢或可暫時安穩。

然而，美國不會甘心緬甸局勢回穩。它全力資助的民族團結政府未能控制大局，應還會有後續的支持，也不會放棄發動其他民族地方武裝作亂。中國的強硬是否可足以震懾緬北局勢呢？

研究院院長 陳文鴻