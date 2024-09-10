230件文物現身影 助窺探秦始皇陵

兵馬俑發掘50周年 西安辦考古展 今年是秦始皇兵馬俑發掘50周年。陝西省西安市秦始皇帝陵博物院周日舉辦秦始皇帝陵考古發現展，是首次集中向公眾展出帝陵考古發現，共展出230件（組）文物，均為逾半世紀的考古發掘成果中具代表性的文物精品，當中不少是首次公開亮相。

作為秦始皇兵馬俑坑遺址陳列的補充，今次展覽以秦始皇陵考古發掘成果為基礎，所展文物皆可全面呈現秦始皇陵的面貌、內涵和價值。其中帝陵外城東門遺址、陵寢建築遺址、飤官遺址及陵西一號陪葬墓出土文物，均為首次公開展出。

兩坑應急保護實驗艙建成 展覽共分成秦始皇帝、地下軍團和宮廷娛樂等8個單元，展品包括高級鎧甲軍吏俑和石鎧甲；秦代考古中首次發現的青銅水禽、第一件證實文獻上秦始皇帝陵園原名為麗山園的麗山園銅鍾；還有見證秦統一度量衡的秦兩詔文銅權等，展現秦朝及其皇陵的豐富多彩及偉大時代。

另一方面，秦兵馬俑考古發掘50周年暨秦始皇陵大遺址保存研究國際會議上，公開近日建成的秦兵馬俑一、二號坑現場應急保護實驗艙及考古現場發掘與保護平台的建設成果，為考古現場發掘與文物保護提供實驗分析與修復、環境監測與調控等能力保障，確保文物從出土環境向文物庫房保存環境的平穩過渡。本報綜合報道