Google涉壟斷網上廣告 美司法部聯17州起訴

藉財力收購潛在競爭對手業務 美國司法部和17個州早前聯合起訴美國互聯網巨擘Google，指控Google建立並維持對一項配對網上出版商與廣告商的技術壟斷，審訊於當地時間周一在維珍尼亞州地方法院開審，預料持續數周。

入稟狀指，Google壟斷相關軟件的交易買方和賣方，利用其財務實力收購潛在競爭對手，壟斷廣告科技市場，使得廣告商和出版商別無選擇，只能使用Google技術，令該公司進行銷售代理時能夠每一美元（約7.8港元）保留高達36美分（約2.8港元）的利潤。司法部續指，Google使用反競爭、排他性和非法手段來消除或嚴重削弱對其數碼廣告技術壟斷地位的任何威脅。

倘敗訴或需出售核心服務 Google駁斥指控是誤導，違反了有助於推動經濟成長和創新的反壟斷法原則，而且案件是基於過時的網絡版本，忽略了搜尋結果、應用程式和社群媒體平台中放置的廣告。

在今年8月，Google遭聯邦地區法院裁定觸犯反壟斷法。美媒分析指，新一宗壟斷廣告技術的訴訟，或再給Google帶來重大打擊。有專家則指出，Google一旦敗訴，可能會被要求出售其廣告技術業務與核心服務，或將公司分拆。本報綜合報道