俄軍無人機闖領空 北約2成員國表不滿

俄烏戰爭持續之際，北約成員國拉脫維亞及羅馬尼亞，周日雙雙報告有俄羅斯無人機侵犯領空後墜毀事件。北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoana）譴責俄羅斯的行為「不負責任且具有潛在危險」，但指出沒迹象顯示北約成員國遭到蓄意襲擊。

拉脫維亞總統林克維奇斯周日在社交網發文指，一架俄羅斯軍用無人機上周六在境內墜毀，調查持續進行中。他說：「我們與盟友密切聯繫，類似事件在沿北約東翼空域遭到侵犯情況有增加趨勢，必須共同設法解決。」

拉脫維亞羅馬尼亞指墜毀 拉脫維亞國防部在聲明中指出，該架俄羅斯無人機從白羅斯飛入空域，在雷澤克內市（Rezekne）墜毀。拉脫維亞國防部長史普拉德說：「我們已經開始強化拉脫維亞東疆，這情況證實相關工作必須繼續，包括發展防空能力和電子戰能力，對不同應用的無人飛行載具加以限制。」

另一北約成員羅馬尼亞周日也表示，鎖定鄰國烏克蘭民用基礎設施進行攻擊的一架俄羅斯攻擊無人機進入該國空域，隨即出動兩架F16戰機監視無人機動向。羅馬尼亞指出，有數據顯示佩里普拉瓦村（Periprava）附近一個無人居住區可能存在撞擊，正在該處搜索無人機碎片，並強調當局對於莫斯科非法攻擊導致再次侵犯予以強烈譴責。

俄斷頓涅茨克烏軍部分補給 現為歐盟和北約成員的前蘇聯加盟共和國拉脫維亞，獨立後與俄羅斯關係向來緊張，尤其自從俄羅斯於2022年2月揮軍烏克蘭後，兩國關係進一步惡化。俄烏戰況方面，俄羅斯國防部昨日發布消息稱，俄羅斯東部集群太平洋艦隊海軍陸戰隊的BMP-3步兵戰車小組，拿下烏軍數個據點，切斷頓涅茨克烏格列達爾附近的敵方大型守備部隊補給線。本報綜合報道

拉脫維亞指俄軍無人機從白羅斯飛越其領空。 林克維奇斯