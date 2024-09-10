委國反對派領袖抵埗 受西班牙庇護

岡薩雷斯

【本報綜合報道】委內瑞拉總統馬杜羅日前下令拘捕宣稱勝出總統選舉的反對派領袖岡薩雷斯，岡薩雷斯上周六前往西班牙尋求政治庇護。西班牙外交部周日指，岡薩雷斯與妻子當日抵達該國的托雷洪軍用機場，中途曾在亞速爾群島短暫停留。

委國副總統：允離開恢復政治和平 委內瑞拉副總統羅德里格斯指，當局給予岡薩雷斯安全通道離開委內瑞拉，以恢復政治和平。西班牙外交部則指，沒有就岡薩雷斯流亡一事與委內瑞拉政府展開官方討論。西班牙外長阿爾瓦雷斯表示，他已告知岡薩雷斯，西班牙及其大使館歡迎任何人身安全或基本權利可能受到威脅的人，岡薩雷斯前往西班牙已經計劃好幾天，西班牙將啟動岡薩雷斯的庇護程序。

荷蘭和委內瑞拉官員表示，大選後岡薩雷斯先後向荷蘭和西班牙駐委內瑞拉大使館尋求庇護，表明想離開委內瑞拉並到西班牙繼續他的戰鬥。

一名知情人士透露，多名與委內瑞拉有外交關係的西班牙官員亦有份與委國政府進行談判，讓岡薩雷斯離開，談判持續一周。委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，在總統選舉出現爭議之後，當局殘酷地鎮壓反對派，岡薩雷斯別無選擇，惟有離開委內瑞拉，以挽救自己的生命。岡薩雷斯抵達西班牙後指控，他是在受壓、威逼和威脅下離開委內瑞拉。