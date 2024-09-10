朝建國76周年活動 金正恩疑缺席

【本報綜合報道】北韓昨日建國76周年，該國黨政軍幹部周日到平壤錦繡山太陽宮參謁，惟領袖金正恩則似乎缺席，全國各地同日也舉辦了各種慶祝的活動。

要員參謁太陽宮 朝中社指，內閣總理金德訓、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲等黨政軍幹部參謁錦繡山太陽宮並敬獻花圈。金正恩曾於2012年、2018年及2021年參謁太陽宮，但今年似乎缺席。

另一邊廂，北韓平壤舉行慶祝建國76周年集會暨晚會，金德訓、崔龍海等幹部登上主席台，來自全國各地的有功人士等受邀出席活動。雖然今年不是「逢五逢十」的整數年，但北韓各地仍舉辦晚會和藝術表演等紀念活動，烘托慶祝氛圍。

俄羅斯總統普京則於上周六向金正恩致賀電，高度評價俄朝關係基於睦鄰友好的良好傳統發展，並已達到較高水準。普京相信雙方將有計劃地推動俄朝全面戰略夥伴關係發展，這符合兩國人民的根本利益，為保障朝鮮半島乃至東北亞整個地區的安全與穩定作貢獻，不容置疑。