賀錦麗特朗普辯論表現 勢成大選勝負關鍵

兩人支持率接近 選民對賀較陌生 美國總統候選人第二場電視辯論將於當地時間周二登場，周日公布最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗與她的對手、共和黨總統候選人特朗普目前支持率相若。分析認為，兩人可能只會舉行一場辯論，因此今場辯論的表現或對大選產生決定性作用。

美媒報道，有總統拜登在電視辯論上失準前車之鑑，賀錦麗加緊備戰。據報她連日來在酒店和助手排練，翻閱特朗普過往評論、立場及抨擊她的言論外，亦與特朗普替身作模擬辯論，並與前總統奧巴馬及前國務卿希拉妮交流，以借鑑他們的經驗。賀錦麗的助手透露，她們的策略不但要擊敗特朗普，更要證明美國是時候超越特朗普時代。

特朗普被促勿咄咄逼人 至於揚言不需作準備的特朗普，則與多名顧問、專家及盟友會面，以討論不同範疇政策。有消息指，特朗普的準備工作大致和上次跟拜登辯論前一樣，其競選團隊特意安排特朗普近日出席活動，以練習政策演講。另有報道稱，特朗普在辯論中面對身為女性的賀錦麗，不應顯得咄咄逼人，而是要表現克制及使用更正面的語調。

民調方面，《紐約時報》和錫耶納學院周日公布的全國民調顯示，特朗普以48%支持率領先賀錦麗的47%，差距小過3個百分點的誤差範圍。在重要搖擺州方面，民調顯示賀錦麗在密歇根州及威斯康辛州微幅領先特朗普，但在賓夕凡尼亞州與特朗普打成平手。值得留意的是，民調指選民對賀錦麗仍相對陌生，有28%選民認為需要進一步了解賀錦麗；但只有9%選民認為需要進一步了解特朗普。

史學家料賀錦麗將勝選 另外，自1984年以來幾乎準確預測每屆美國總統選舉結果的美國歷史學家利希特曼（Allan Lichtman），預測賀錦麗將贏得11月總統選舉。預測是基於一系列適用於現任政府的正負命題，若其中6個或更多關鍵命題為負命題，挑戰者就會得勝。他指出，雖然民主黨在中期選舉失去眾議院控制權，拜登退選也使民主黨失去一把關鍵鑰匙，但賀錦麗沒有重大醜聞，加上被邊緣化的獨立候選人小羅拔‧甘迺迪退選，也對賀錦麗有利。本報綜合報道