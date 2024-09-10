摩羯襲海南損失132億 農牧漁業受重擊

當局撥13億支援救災重建

省財政廳副廳長曹樹育表示，目前支持海南省救災和災後恢復重建的資金，包括中央下達海南省第一批救災資金8,500萬元（約9,400萬港元），國家發改委下達應急恢復資金1億元（約1.1億港元）和統籌省級自有財力10億元（約11億港元）。省教育廳副廳長陳振華說，截至目前，全省已有1,030所中小學、14所院校、17所中職學校通水通電，力爭昨日全省8成以上學校復課。海南電網稱，摩羯累計影響逾168萬戶用電，已恢復91.2萬戶。本報綜合報道