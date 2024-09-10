江蘇興化倡聘公務員重工作能力

【本報綜合報道】江蘇省興化市政協網站最近建議，部分政府部門在人事招聘過程中，過於依賴公務員考試成績，忽視考核應聘者實際業務能力，限制人才多樣性，或浪費人才資源，導致無法找到真正對口職員，影響長遠發展。

上述提案建議，各部門應加強業務能力評估，人事招募應重視考核應聘者業務能力，增加面試入圍比例，以及增加面試及實操等環節評分比重，藉此評估應聘者實際工作能力，全面考察其綜合素質；同時應建立多元化評估體系，考量應聘者個人品德、團隊協作及溝通能力等多面向因素，確保人才評估全面及準確。

勿依賴考試成績 興化市人社局指，當局將按照《事業單位工作人員考核規定》，實行分級分類考核，考核內容應當細化明確考核要素和具體指標，體現不同產業、不同類型，不同層級、不同職位工作人員特質及具體要求，增強針對性及有效性。興化市目前已有部分單位展開自主招聘，如文體廣旅局、教育局及衞健委等，專業性較強部門則安排專業技能加試。