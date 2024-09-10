國足大敗 官媒：擺爛不能接受

【本報綜合報道】世界盃外圍賽亞洲區上周展開，中國國家隊作客大敗日本隊0比7，飽受網民和輿論壓力。內地官媒周日發文指，輸球可以理解，但「擺爛」不能接受。國足今日將在遼寧大連主場迎戰沙特阿拉伯，大連警方早前發文提醒觀眾，賽後嚴禁圍堵教練、球員、工作人員和客隊球迷，相信是為防止衝突和不愉快事件發生。

官媒文章題為《今日男足，不能只剩『擺爛』》，指出幾天前的0比7大敗擊穿了廣大球迷對國足底線的認知，面對強隊日本，國足大比分失利也在意料之中，但創出隊史最大比分確實令人驚詫，更令人詫異是球員崩潰的比賽狀態，低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拚搶，連身體對抗都沒有。文章稱，競技場上比金牌更重要的是精神，勝利者的榮耀固然令人起敬，而拚盡全力的失利者同樣受人尊敬。為國而戰，為榮譽而戰，將士們是否士氣高漲、鬥志高昂，億萬群眾的眼睛是雪亮的。

今戰沙特 大連警禁球迷圍球隊 針對今日在大連舉行國足對沙特的比賽，大連市公安局發布12條新規定，其中最主要的兩條是嚴禁球迷圍堵教練、球員、工作人員以及客隊球迷，嚴禁翻越看台、衝場等行為；嚴禁呼喊和展示具有挑釁性、侮辱性內容的口號和標語。從售票情況來看，比賽除了280元和480元（人民幣，下同，約307至527港元）的球票被售購一空外，像780元至1,680元（約856至1,843港元）之間的高價票，目前仍有大量門票。在一些二手平台，一些球迷甚至以10元（約11港元）的低價轉讓門票。