大連飛京 傳曾發緊急代碼 國航波音機九霄故障折返

【本報綜合報道】中國國際航空一架波音737-800型客機昨日早上從遼寧省大連市起飛，前往北京市途中發生故障，需折返大連。網傳客機當時發出緊急情況代碼，國航職員證實飛機返航是因為「國航自身原因」，未進一步解釋。

涉事航班編號CA8903，由國航旗下大連航空執飛，昨日上午9時從大連周水子機場起飛，原定前往北京首都國際機場，在上午9時52分返航着陸周水子機場，目前未知機上人數。

根據航班追蹤網站紀錄顯示，涉事客機當時發出代表緊急情況的7700代碼，即飛機可能出現機械故障，或有客機上人員突發疾病等。

周水子機場職員指，飛機因為故障導致返航，已安全着陸，後續將換機執飛，乘客在候機樓內休息。