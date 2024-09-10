柯文哲不欲令法院難做 寧續羈押不抗告

律師斥裁決違誤 民眾黨指檢方抹殺人格 台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城改建弊案，目前羈押在台北看守所，地方法院指柯文哲「明知違法，仍執意為之」。柯文哲的代表律師昨日宣布不提抗告，同時強調法官裁決多處明顯違誤。

柯文哲的3名代表律師發表聯合聲明指，台北地方法院近日裁定柯文哲應予羈押禁見，存在多處明顯違誤。他們表示，辯護律師本應依法循抗告程序，提請高等法院撤銷並發回更審，以尋求救濟，但柯文哲此前明言不願讓法院有所為難，如遭羈押亦不願抗告，請檢察官於2個月羈押期內盡一切調查義務，他本人亦會盡力配合調查。

聲明指，柯文哲之後會見代表律師時重申不願提起抗告。基於律師依法不得違反委任人指示，他們故尊重當事人之意願，不再抗告。柯文哲所屬的民眾黨表示，尊重及支持柯文哲的決定，批評檢方抹殺柯文哲人格，促請司法單位秉持公平審理的精神，盡快釐清真相。

民眾黨街頭活動 柯妻站台 較早前周日晚上，民眾黨舉行首場街頭宣講活動，約2萬名支持者出席，網上也有10多萬人在線收看。柯文哲的妻子陳佩琪揚言一定要幫丈夫討回公道，會上也播放柯文哲的預錄影片，他稱台灣社會現在最嚴重的問題就是司法程序缺乏正義。

活動在立法院外舉行，由陳佩琪壓軸上台，她指柯文哲就像老小孩，以他對生活淡泊的程度，怎會被講成圖利犯罪。

有指檢調日前搜查住所時柯文哲拒絕開門，陳佩琪稱當時她不在家，當檢調來電說柯文哲不接電話，她才回家，發現柯文哲在洗澡、如廁，沒有接到電話是因為手機設定成靜音，並非檢調所稱拒開門意圖滅證。

柯指司法媒體變政治工具 柯文哲在預錄影片表示，從寓所被搜查，然後他被逮捕、扣押，到後來無保請回，這幾天發生太多事，太多人透過媒體放話，理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨監督在野黨，司法跟媒體已經變成政治工具。他希望司法有基本的公正，希望台灣可以更好。

當晚活動開始時，一名婦人突然向現場的柯文哲支持者叫囂表達不滿，警員立即把她勸離。本報綜合報道