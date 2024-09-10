山東號遠海遠域訓練 首與兩棲攻擊艦組隊

連續晝夜航行 覆蓋南海西太平洋 解放軍海軍昨日發布影片，展示山東號航空母艦編隊近日進行遠海遠域實戰化訓練，訓練海區覆蓋南海、西太平洋等海域，編隊包括一艘075型兩棲攻擊艦，但沒有公開訓練時間。值得留意的是，今年7月的衞星相片拍到山東號與另外8艘解放軍水面艦在南海集結，包括075型兩棲攻擊艦海南號，該編隊組成與今次釋出影片的軍艦脗合，當時有軍事博主相信，這是中國首次演練由航母和兩棲攻擊艦組成的特混打擊群。

影片顯示，山東號編隊前不久按照年度例行訓練計劃連續晝夜航行，通過開展多種作戰背景的編隊協同及指揮訓練，提升航母編隊遠海遠域作戰能力。到達指定空域後，兩架殲15戰機組成雙機編隊，鎖定目標、發射導彈並命中目標。完成打擊任務後，多架殲15戰機陸續返航，做後續任務準備，編隊各單位密切協同，作戰艦艇快速機動佔領有利陣位，鎖定目標實施攻擊。軍官指，這次遠海訓練更加突出在戰術背景下、複雜環境下的一次訓練，艦載機升降的條件要求更加苛刻，協同配合的要求也更加高。

艦隊或在海外靠岸訓練 海上補給部署訓練中，艦艇編隊接到指令後加速前出佔領補給陣位，與補給艦同速同向航行，新型遠洋綜合補給艦查干湖號採取兩橫多站同時補給的方式，為編隊艦艇進行補給作業。軍官指，這次是全方位、多層次的設定課目，進一步鍛煉了航母編隊全時待戰、隨時能戰的戰鬥本領，也錘煉了編隊官兵遠海作戰的血性膽氣，提升了以航母編隊為核心的遠海聯合作戰體系能力。

在影片中出現的軍艦包括一艘未顯示舷號的075型兩棲攻擊艦、舷號108的055型萬噸級導彈驅逐艦咸陽號、舷號106的055型萬噸級導彈驅逐艦延安號、舷號164的052D型導彈驅逐艦桂林號，以及舷號905的901型綜合補給艦查干湖號。今年7月2日拍攝的衞星圖片可見，山東號、075型兩棲攻擊艦海南號、兩艘055型萬噸級導彈驅逐艦、兩艘052D型導彈驅逐艦、兩艘054A型護衞艦、一艘901型綜合補給艦組成的艦艇編隊，在南海西沙群島附近海域集結。有網民指，當局公布指艦隊在「遠海遠域」進行訓練，而艦隊在海外靠岸訓練才會稱「遠域」，中國的航母或075型兩棲攻擊艦過去從來沒有在海外「靠岸」。

俄將參加中方日本海演習 另外，國防部昨日宣布，根據年度計劃和中俄雙方共識，俄羅斯軍隊將於本月派出海空力量參加中方在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行的「北部‧聯合－2024」演習，深化中俄兩軍戰略協作水平，增強共同應對安全威脅的能力。此外，中俄海軍艦艇編隊將赴太平洋相關海域組織雙方第5次海上聯合巡航，中方還將參加俄軍「大洋－2024」戰略演習。本報綜合報道