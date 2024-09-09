北約入烏是紅線 普京不惜動核武

歐盟軍政界已經出現廣泛的反俄烏戰爭聲音，近日報章及媒體開始探討匈牙利總理歐爾班、印度總理莫迪和平斡旋的後着，如何可以啟動新一輪的和談，特別是目前烏軍入侵俄羅斯的庫爾斯克州，以及俄軍在烏克蘭一直包圍紅軍城並向西加強進攻，這無疑會令戰爭進一步升級。另一個情況，是西方媒體開始廣泛在烏克蘭報道烏國人民的苦況，以及他們開始廣泛厭戰，特別是澤連斯基政權領導層新一輪改組，充分顯示其分裂及弱勢，並失去公信力。種種迹象顯示，澤連斯基政府已經撐不下去，解體很快就會到來。

莫斯科仍然克制 歐洲的軍政專家認為，面對俄烏戰爭，西方有3種不同立場，一是波蘭及波羅的海3國的恐懼，深怕俄羅斯有野心佔領它們，以回復過去帝俄及蘇聯的大國光輝。這方面它們是值得西方盟國同情，而作為北約成員國，它們也應得到安全保證，過度驚恐或狐假虎威挑釁俄羅斯，反而是大忌。

二是拜登政府的立場。美國民主、共和兩黨鷹派策動俄烏戰爭的原因，是認為這一着可以擊敗甚至解體俄羅斯，成為對付中國的前奏；加上拜登家族及猶太國際金融集團在烏克蘭有大量利益，故此即使面對如今極大的困難，仍然不想放棄。

三是西歐國家的立場。西歐對俄羅斯的敵意，其實是來自空洞的意識形態，至今仍相信俄羅斯是極權國家及競爭對手，更認為拱火俄烏戰爭消耗俄國對西歐有利。歐洲國家亦擔心，若拜登政府不惜犧牲歐洲利益以拖垮俄羅斯，下一步便會脅迫歐洲在亞太對付中國。

如今最令人困惑的是美國立場轉變。去年烏克蘭夏季大反攻失敗，當時美國就建議烏軍反攻為守，盡量轉作防衞以減少傷亡及長期牽制俄軍。而拜登政府兩年多以來一直不支持提供烏國遠程導彈襲擊俄羅斯本土，如今卻支持烏軍入侵庫爾斯克，雖然仍未准許烏軍以遠程導彈攻俄，但這無疑是步步進逼，踐踏俄羅斯的紅線。

俄羅斯的回應是同樣可以向友邦提供遠程導彈，隨時可以攻擊西方國家。不過，總體上普京還是非常克制，原因是入侵庫州的烏軍已成甕中之鱉，俄軍西進則節節勝利，更深信北約不會正式出兵入烏。北約應洞悉這是俄羅斯真正的紅線，因為它相信普京到時候真的會在烏西用小型核武打擊北約軍隊。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻