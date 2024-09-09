懷孕鼠鯊失蹤 大白鯊淪疑兇

美國一個科學家團隊4年前利用衞星追蹤器，在麻省標記一條懷孕雌性鼠鯊，監測其繁殖地點，詎料時間只持續5個月，研究對象就人間蒸發。美媒上周五報道，團隊估計失蹤鼠鯊連同標記被一條更大的鯊魚吃掉，兇手很可能是大白鯊。有關研究結果已刊在國際中文期刊《海洋科學前沿》。

俄勒岡州立大學、亞利桑那州立大學和羅德島州大西洋鯊魚研究所研究團隊，使用兩種標記來追蹤鯊魚，一種安裝在魚鰭上，會在魚鰭露出水面時實時傳送鯊魚所在位置，另一種彈出式衞星標記（PSAT）則可以追蹤鯊魚所在水域的溫度和潛行深度。

標記放回大海 疑遭捕食 團隊去年首次追蹤標記了的10條懷孕鼠鯊，其中一條長2.2米，於2020年10月被標記及放回大海，翌年3月游至大西洋百慕達西南海域時，其身上衞星追蹤器脫落，記錄溫度在600米深海域突然飆升，而鰭上標記再未傳輸回任何數據。團隊認為，數據表明標記已落入一種具吸熱性的海洋生物胃中，轉而追蹤該鼠鯊捕食者。

團隊懷疑以鯨魚等為食、身長可達4至5米的大白鯊正是罪魁禍首，理由是尖吻鯖鯊白天在海洋表面及深處快速潛水，惟脫落標記沒有相關紀錄。這不是首次發現大型鯊魚互相捕獵，但團隊相信今次是世上首次有記錄大型鯊魚捕食鼠鯊事件，有助研究大型鯊魚作為頂級捕食者互動方式，可能對生態系統產生級聯效應。本報綜合報道