爆30年來最嚴重米荒 家裏無飯吃日人心慌

日本今年6月份的民間庫存米量處於1999年有紀錄以來最少，標準5公斤袋裝日本米價格約為3,000日圓（約164港元），較一年前貴60%。福島市有店舖上周五時隔3天再進貨白米，僅兩分鐘完售。有東京民眾指，跑了4間店才買到低品質日本米，認為人們現在驚慌失措，買米肯定比實際會吃的還要多，但完全能理解，因為日本人即便不是每天吃米飯，但總要看見家裏有米才會心安。