委國總統發拘捕令 反對派領袖已離境

稱擁策劃暗殺罪證 阿根廷使館電力遭截停 委內瑞拉總統馬杜羅日前下令拘捕反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez），岡薩雷斯上周六已離開委內瑞拉，前往西班牙尋求庇護。委內瑞拉外交部宣布，即時撤銷巴西對阿根廷駐委內瑞拉大使館的代表權，聲稱掌握證據大使館用作策劃暗殺馬杜羅、副總統羅德里格斯，並從事其他恐怖活動。

岡薩雷斯乘空軍飛機前往西班牙 羅德里格斯指，75歲的岡薩雷斯數天前自願到西班牙駐委內瑞拉大使館尋求庇護，現已離開委內瑞拉。西班牙外交部長阿爾瓦雷斯證實，應岡薩雷斯請求，西班牙已安排他乘搭空軍飛機，從委內瑞拉首都加拉加斯前往西班牙。委內瑞拉今年7月28日舉行總統選舉，最高法院裁定馬杜羅成功連任，反對派則指岡薩雷斯勝出，不承認選舉結果。檢方日前向岡薩雷斯發出逮捕令，指控他在網上公布選舉計票結果，構成涉嫌篡奪職權、偽造公文和謀反等罪。

巴西外交部對委內瑞拉的決定表示震驚，強調將繼續監管和捍衞阿根廷利益，直至有另一個國家可行使有關職能。6名委內瑞拉反對派成員3月下旬起在阿根廷大使館接受庇護，委內瑞拉檢方指控他們犯有叛國、謀反等罪。反對派成員上周五表示，大使館已斷電，以及受到委內瑞拉保安部隊包圍。

拉美7國拒承認選舉結果 關係惡化 阿根廷、智利及秘魯等7個拉美地區國家不承認委內瑞拉總統選舉結果，委內瑞拉其後從7國召回外交人員，同時要求對方的外交官離境。巴西由8月初起，成為阿根廷和秘魯在委內瑞拉利益的代表，負責保管兩國駐委內瑞拉大使館的資產。本報綜合報道