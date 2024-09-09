金正恩巡視港灣 強調海軍重要性

建設海軍基地是燃眉之急

金正恩巡視港灣設施建設預定地區，與領導幹部討論建設方向，他指出北韓是東西兩面靠海的海洋國家，在國家和國防建設都重視造船業和海軍武裝力量發展，建設現代化、多功能化的海軍基地是非常關鍵工序。他說，在不久將來，朝方將擁有用現有艦艇繫留設施能力無法收容的大型水上和水下艦艇，建設海軍基地以供最新大型艦艇運用是燃眉之急，建造一座北韓海軍力量象徵、海軍作戰指揮和海軍文化中心地的現代化港口城市是迫切時代任務，還強調要採取部署防禦軍港的防空及海防武器系統等。