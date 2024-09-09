美英情報首長罕見同場 力挺烏越境與俄打仗

斥普京屬惡霸 將不時擺姿態劍拔弩張 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯與英國軍情六處（MI6）處長穆爾，上周六在英國倫敦首次一起出席公開活動，情況罕見。伯恩斯指，烏軍上月突然越境攻擊俄羅斯，可能扭轉持續超過兩年半的俄烏戰事，呼籲烏克蘭的盟友不要因俄羅斯威脅會令衝突升級而退縮。

伯恩斯認為，烏克蘭越境突襲庫爾斯克州有助打擊俄羅斯普京狂妄自大的態度，普京相信烏克蘭人被打垮只是時間問題，他們在西方的支持者也將被耗盡，屆時俄方就可以主宰和解條件。伯恩斯指，烏軍突襲庫爾斯克州，以及俄羅斯瓦格納集團已故領袖普里高津去年發動叛亂，均有助削弱普京上述的看法，同時讓俄國精英對一切的走向產生疑問。不過，普京善於壓迫國民，相信他對權力的控制不會減弱。

警告俄中伊朝關係令人不安 伯恩斯又指，2022年秋季確實存在俄羅斯使用戰術核武的風險。他直指普京是個惡霸，會繼續不時擺出劍拔弩張的姿態。伯恩斯還警告俄羅斯、中國、伊朗和北韓之間不斷發展的防務關係令人不安，認為會威脅到烏克蘭，以及西方國家在中東的盟友。烏克蘭戰場上可以看到北韓武器、伊朗無人機，中國亦通過軍民兩用材料向俄羅斯提供幫助。雖然目前無任何直接證據顯示中國向俄羅斯提供武器彈藥用於烏克蘭戰場，但軍民兩用材料讓普京在過去18個月大幅重建俄羅斯國防工業，構成真正危險。

指華議程常與英美利益衝突 伯恩斯與穆爾又提到，他們已重整所屬機構以應對中國崛起，並認為這是21世紀情報與地緣政治上的主要挑戰。穆爾警告，中國在國內和海外都有具野心的議程，非常嚴格控制政治體系，西方投入如此多的努力來了解中國，因為它是國際舞台上非常重要的角色。他強調，中國的議程在大多數情況下與英美利益衝突，並常常存在價值觀衝突。

另一邊廂，伯恩斯與穆爾首次共同向英國《金融時報》投稿，提到CIA和MI6兩年前慶祝締結夥伴關係75年，這種夥伴關係是兩國特殊關係的核心。雙方並肩抵抗俄羅斯攻烏，兩個部門會持續努力打擊俄羅斯情報單位在歐洲各地的鹵莽破壞及散播假資訊行動。本報綜合報道

俄羅斯使用北韓的戰術短程彈道導彈空襲烏克蘭。 普京 烏克蘭突擊俄羅斯庫爾斯克州，並破壞多架俄軍卡車。 俄羅斯庫爾斯克州的一座小鎮發生激烈戰鬥，多處現火光。