老翁生前立遺囑付託 銀行拒執行人提款敗訴

【本報綜合報道】上海市一名老翁舉目無親，離世前自立遺囑，把遺產交予年過九旬老同學兼監護人全權處理。由於銀行質疑遺囑真偽，老同學未能取款，於是入稟法院，最終獲判勝訴，銀行須在判決生效日起10天內，支付涉案帳戶內30萬元人民幣（約33萬港元）存款本金及利息。

法院裁遺囑屬有效自書

原告楊老先生（化名）與樊老先生（化名）是大學同班同學，多年都是樊老先生監護人。樊老先生2016年3月曾訂立一份自書遺囑，以及2019年3月出具另一則聲明，指定楊老先生為遺囑執行人，有權提取其所有銀行存款並按照遺囑或法規分配其遺產。2019年8月，樊老先生過世後，楊老先生手持對方儲蓄存單前往銀行辦理提款，卻被銀行質疑遺囑是否樊老先生本人所寫，最終無法取款，亦無法履行遺囑執行人義務。