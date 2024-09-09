網傳超市倒閉假消息 顧客不付款即場飲食

貨品一掃而空 網民以為打風 河南省商丘市柘城縣一間超市近日傳出即將倒閉的消息，大批顧客湧入搶購，有人甚至直接撕開食品包裝當場吃喝，現場一片狼藉。柘城縣市場監管局上周五稱已處理事件，超市倒閉傳聞不實。商丘市網信部門聯同公安部門約談傳謠造謠的網民，並提醒其他人不要輕信謠言引發不必要恐慌。

超市員工指，不少顧客上周三起聽到超市倒閉傳聞就來排隊購物，客流量是平日數倍，超市營業時間也延長至晚上12時，警方到場管控。員工強調大部分顧客持充值卡消費，沒有大規模偷搶盜事件發生，不過確實有很多人在超市內吃喝，仍在統計損失。超市發布公告稱上周五起暫停營業7至10天，備足貨品後再恢復營業。

貴價酒被飲清光 網傳圖片及影片顯示，超市貨架上的貨品一掃而空，有人急不及待在超市內大快朵頤，部分人在生鮮食品區翻箱倒櫃。一些貴價白酒被人一飲而盡，只剩下空瓶。整個超市猶如災難過後，場面混亂程度令不少網民側目，有網民質疑辦了充值卡的顧客為甚麼不拿東西去結帳，而是直接吃喝。另有網民笑言，以為颱風刮到河南。

商丘市互聯網信息辦公室前日指，有網民在短片平台發布關於「柘城幸福萬家超市倒閉」等訊息，在互聯網上迅速傳播，引發當地群眾到超市搶購商品，造成不良影響，超市已就造謠行為報警。企業資訊網站顯示，超市所屬的柘城幸福萬家商貿有限公司新增一條被執行人訊息，被執行總金額490.09萬元人民幣（約539萬港元）。本報綜合報道