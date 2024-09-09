龍年效應 上半年出生率升

【本報綜合報道】踏入2024年下半年，全國多地陸續公布本年上半年出生人口增減情況，其中廣東省1至6月活產數比起去年同期增加1.4%，另有多地亦出現類似局面。有意見認為，上述情況或與三孩政策，以及農曆「龍年生龍子」有關，導致出生人口下降趨勢略微出現緩解。

除了廣東，黑龍江省大慶市、山東省青島市、內蒙古自治區阿拉善盟、陝西省寶雞市及湖北省天門市等地，本年上旬均呈現出生人口增加趨勢。青島市衞生健康委黨組成員、市計劃生育協會常務副會長杜維平認為，該市人口出生數量增加或因育齡婦女結構性增加，參與生育人數增加較多；龍年符合大部分群眾的屬相偏好；該市推出鼓勵生育各項生育支持政策等原因有關，不過未來數年仍將維持低生育水平。

另一方面，廣西自治區南寧市統計局早前公布數據顯示，當地32間醫院及助產機構本年上半年錄得出生人口，較去年同期減少1,490人，同比下降16.8%。從今年下半年預產情況來看，當地預計全年出生人口較去年減少2,109人，同比減少11.8%。