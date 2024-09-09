9省市准設外商獨資醫院

試點工作包括生物科技及獨資醫院，總共涉及兩個領域。在生物科技領域方面，允許外商投資企業在北京自由貿易試驗區、上海自由貿易試驗區、廣東自由貿易試驗區及海南自由貿易港從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經註冊上市和批准生產產品，可在全國範圍內使用，計劃展開試辦的外商投資業者應遵守相關法律及行政法規等要求，履行管理程序。