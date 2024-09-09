陳水扁上載柯文哲合照 嘆同為天涯淪落人惹議

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城改建賄賂案，目前正被羈押在台北看守所。台灣前總統陳水扁昨在社交網上載他與柯文哲的合照，寫道「醫生照顧受刑人，同為天涯淪落人」，引發熱議。

陳水扁在Facebook上傳他與柯文哲一同手持寫上「堅持」二字的書法大字合照，落款時間是「甲辰肇秋」，即今年農曆7月，即二人近期曾會面。

陳水扁日前被問及柯文哲案時，提及自己16年前也兩次被無保請回，由於柯文哲曾是陳水扁民間醫療小組召集人，因此有人把上述發文解讀為陳水扁向柯文哲送暖，也有網民認為陳水扁發文不妥。民眾黨前日號召柯文哲支持者集合，展開全台宣講。

柯文哲被裁定羈押後，他位於新竹的老家門外遭人貼上他戴手銬的照片，擺放寫有「教養出貪污犯柯文哲」字句的紙板，更疑似點燃兩串炮仗。警方鎖定一名40歲女子涉案，要求她到案說明，但在約定到案前，女子逃離新竹。新竹警方稱，全案將以社會秩序維護法進行裁處。