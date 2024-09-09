摩羯異常強 海南海口文昌重災 釀655億經濟損害

1949年來最猛秋颱 華南3省區4死95傷 「摩羯」移入越南北部內陸後，已由超強颱風減弱為熱帶低氣壓。摩羯吹襲期間，華南3省區有4人死亡，95人受傷，逾百萬人受災。海南省應急管理廳廳長番紹立前日表示，摩羯是繼2014年颱風「威馬遜」之後登陸中國的最強颱風，也是1949年以來登陸中國的最強秋颱風，破壞及影響超乎想像，異於尋常。

全省1/3用戶停電 海南省重災區分別是海口市和文昌市，海口全市受災人口逾126萬人，緊急疏散群眾逾10萬人，農作物受災面積超過5.6萬公頃，直接經濟損失約263億元（人民幣‧下同，約292億港元）。文昌全市17個鎮均受強烈暴風襲擊，斷電率82.3%，預計直接經濟損失327億元（約363億港元），全市疏散安置群眾14.9萬人。海南電網有限公司表示，截至前日晚全省三分之一用戶停電。

廣東疏散72萬人 廣東省累計疏散逾72萬人，全省181處水利工程設施受到不同程度損壞。廣西自治區梧州市、北海市、防城港市、欽州市、玉林市、崇左市6市22縣區亦受災，港口企業停工52家，港口碼頭關停131個。廣西逾7.4萬人受災，緊急疏散近6.4萬人，直接經濟損失約1,187萬元（約1,318萬港元）。

國家防總辦公室等部門聯合會商，安排部署海南、廣東受損交通、電力、通訊等搶修搶通和受災群眾救助工作。國家防災減災救災委員會維持對海南、廣東的國家四級救災應急響應。國家發改委、財政部、應急管理部共預撥4.7億元（約5.2億港元）資金救災。

摩羯前日登陸越南北部以來造成14人死亡，近200人受傷。總理范明正發出3項緊急指令，動員所有部委、部門和地方應對風暴。越南氣象部門預計摩羯將逐漸減弱消散，但仍會為北部省份帶來豪雨直至今日。受摩羯影響，越南廣寧省、太平省、海陽省、海防市和首都河內市出現大範圍停電和通訊中斷。本報綜合報道