完成聯演 華艦隊停越南3天

【本報綜合報道】完成「和平團結-2024」聯合演習的中國海軍艦艇編隊，上周五技術停靠越南金蘭港，進行為期3天的補給休整，至昨日結束。停靠期間，編隊指揮員將禮節性拜會慶和省人民委員會領導、越海軍4區領導，編隊官兵將與越海軍官兵進行專業交流、聯演聯訓、文體聯誼等活動。

休整期間作交流

越南海軍導彈護衞艦光忠號上周五上午6時許在金蘭以東30海里處迎接，為中方編隊引導入港，至上午10時許編隊緩緩抵靠金蘭灣國際港。越方在碼頭舉行隆重歡迎儀式，在場人群揮舞中越兩國國旗，中國駐越南武官、胡志明市總領館副總領事等總領館工作人員，越南海軍官兵、華人華僑代表等約120人到碼頭迎接。