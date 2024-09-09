廣告讚賞美國會大廈 傳華企受罰

【本報綜合報道】社交平台「X」近日流傳一份由北京市監局發出的行政處罰告知書，指控「大用國際文化發展（北京）有限公司」在赴美國研學廣告文案提到「美國國會大廈體現了美國民主制度的莊嚴和權威」，內容涉及虛假宣傳和誤導資訊，涉事公司因此受罰。

行政處罰告知書指，北京市監局調查發現相關廣告文案由大用國際文化於今年4月在微信公眾號發表，標題為「雄鷹之路——美國高校&藝博館夏季研學營」。局方指出，廣告內容違反《中國廣告法》第4章第44條和第7項規定，構成發布有悖社會良好風尚的廣告行為，廣告內容誤導受眾特別是學生群體。

根據《北京市市場監督管理局行政處罰裁量基準表（2024修訂）》及相關規定，首發廣告違規者可處以20萬至40萬元人民幣（約22萬至44萬港元）罰款。由於公司在發布廣告後推文瀏覽量較少，持續時間不長，已於7月刪除，且未實際招收到學員及收取費用，所以從輕處罰。據大用國際文化微信公眾號介紹，該公司主要經營組織文化藝術交流活動、教育諮詢、文化諮詢、體育創作和文藝創作等。