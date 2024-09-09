兩艦將穿越台海 德拒先通知北京
22年來首次 強調航行屬正常事
德國《明鏡周刊》上周六指，兩艘德國軍艦將於本月中旬過航台灣海峽，將是22年來首次有德國軍艦穿越台海。中國不會收到德國軍艦通過台海的正式通知，以強調德方認為今次航行屬於正常行動。
報道指，德國海軍護衞艦巴登-符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）、補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）前往印太地區巡航，上周五抵達南韓仁川港，與南韓海軍聯合演習，之後前往菲律賓馬尼拉及印尼雅加達，期間將通過台海。德國國防部拒絕評價報道內容，中方則多次譴責外國軍艦穿越台海，批評破壞區域和平與穩定。
海軍少將曾稱表明挺盟友
德國海軍特遣部隊指揮官、少將舒爾茲（Axel Schulz）上月曾表示，尚未決定兩艦是否穿越台海，天氣是考慮因素之一，在台海展示德國旗幟是要表明他們支持其夥伴和盟友、基於規則的秩序、和平解決領土衝突以及自由安全航行。如兩艦在他指揮下穿越台海，他並無採取任何特定安全措施的計劃，強調是正常的穿越行動。但他指出，穿越台海將引來中方密切監控，預期中國海軍、海警甚至海上民兵都會伴隨航行。
台製潛艇未通過70項測試
另一邊廂，台灣首艘自製潛艇海鯤號未能通過超過70項泊港測試，連帶導致原定10月的海試延期。早前傳出海鯤號後續7艘潛艇量產將橫跨14個年度並分為3階段，首階段建造3艘，首階段不排除已減至建造兩艘。台軍強調無論泊港測試抑或海試，都要按部就班嚴格執行，確保原型艦符合作戰需求，原定明年11月交艦期程並未改變，一切依約執行。本報綜合報道
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