兩艦將穿越台海 德拒先通知北京

海軍少將曾稱表明挺盟友

德國海軍特遣部隊指揮官、少將舒爾茲（Axel Schulz）上月曾表示，尚未決定兩艦是否穿越台海，天氣是考慮因素之一，在台海展示德國旗幟是要表明他們支持其夥伴和盟友、基於規則的秩序、和平解決領土衝突以及自由安全航行。如兩艦在他指揮下穿越台海，他並無採取任何特定安全措施的計劃，強調是正常的穿越行動。但他指出，穿越台海將引來中方密切監控，預期中國海軍、海警甚至海上民兵都會伴隨航行。