基層催逼賀錦麗 改善民生免敗選

美國總統選舉的競選活動進行得如火如荼，民主黨候選人賀錦麗過往的形象看似非常左傾，相反，共和黨候選人特朗普一直是白人保守人士的支持對象。而致勝的關鍵，兩黨都知道是要爭取到廣大中間及基層選民的支持，特朗普因此一改常態，開始表現得非常沉實穩重，不再口出惡言；賀錦麗亦在盡力表現自己的政治立場是「中間」，但其實形勢非常複雜，使社會左右兩方都在努力「起底」她的政治立場。

目前民主、共和兩黨最大的爭議，是在稅務政策上，民主黨競選陣營聲言，未來新政府計劃對年薪高於40萬美元人士徵稅，以追求更大的社會公義，更指若特朗普當選，會繼續推行減稅，這只會增加赤字開支及國債；特朗普則批評民主黨加稅只會縮減社會消費及投資，不利經濟發展。

通脹嚴重 窮人增加 不過，若賀錦麗以為單憑加富人稅就可以討好民主黨基層，就肯定大錯特錯。拜登並沒有推出加富人稅，更在經濟政策上開倒車，向中國等入口貨品繼續徵稅，導致通脹加劇，連加息也無法有效遏止，特別是食品、日用品及能源方面，使小市民生活百上加斤。有學者批評，75年前美國人的生活水平遠高於歐洲，但如今美國有10%民眾生活在貧窮線下，比率超過所有西歐國家。

最諷刺的是，2009年聯邦政府定下了每小時最低工資是7.25美元，到如今15年不變，只有經濟好的州政府有立法提升，不少貧窮州份維持不變，然而這15年間物價上漲了很多，令貧窮變得更廣泛。民主黨左翼人士便聲言，若不上調最低工資，將不會支持賀錦麗。

賀錦麗亦被批評只以管制槍枝及墮胎自由化等議題討好選民，但這遠不足夠，民主黨基層廣泛要求更實質改善中下階層的經濟政策，例如老人退休福利可跟隨通脹增加。針對賀錦麗大聲疾呼要控制物價，黨內要求新一任政府要監管大石油能源商、私營醫療保險、大藥廠的價格操控，以及大地主企業操控租金和房價等。這些要求會撼動不少大企業集團的利益，其中不少是民主黨高層的金主，賀錦麗當然不想損害金主的利益，但她也明白到若不在經濟及福利政策上回應民主黨基層，將很有可能失去支持而敗選。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻