西澳挖出重4公斤紫晶

澳洲傳媒上周四報道，當地一名女子日前在西澳省一個礦區，挖出一塊重達4公斤的巨大紫水晶，它不僅色彩鮮艷奪目，形狀亦堪稱完美，就像人工切割過一般，估計價值達到3,500澳元（約1.8萬港元）。報道指，雖然石英在澳洲各地都有發現，但紫水晶實屬罕見。