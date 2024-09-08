旅日大熊貓良濱24歲生辰 翻觔斗勁興奮

與25粉絲齊慶祝 抱冰玩耍歎嫩竹 旅居在日本和歌山縣白濱町冒險世界樂園的雌性大熊貓「良濱」，上周五迎來24歲生日。園方特地為牠舉行生日會，並送上特製禮物。有飼養員表示，已經很久沒見過良濱這樣嬉戲，希望牠今後也能繼續保持健康，多多享用美味的竹子。

為向良濱表達感謝，工作人員送上用心製作的生日禮物，包括在人造雪上用竹葉砌出良濱的肖像畫，用劈開的竹子砌成生日祝福語句等。良濱進入室內運動場後，一看到鮮嫩的竹子就開始大快朵頤，吃得津津有味，然後還在人造雪上抱起冰塊玩耍，連續翻了好幾個觔斗。共有25名幸運粉絲被抽籤選中，獲得參加生日會的機會，眾人紛紛舉起相機，記錄下良濱的可愛模樣。

約人類70歲 迄誕10子女 良濱2000年在冒險世界公園出生，是第一隻在該設施出生的大熊貓，迄今產下兩隻雄性和8隻雌性幼崽。雖然24歲對於大熊貓而言已屬高齡，相當於人類70歲左右，但良濱每天仍可進食約20公斤竹子，身體狀況良好。一名從大阪府前來的女粉絲表示，良濱依然能夠興奮地玩耍，舉止完全不像24歲的高齡熊貓媽媽，希望牠今後保持長壽。

另一方面，今年4月返華的旅韓雌性大熊貓「福寶」在南韓仍人氣不減，數據顯示，講述福寶和飼養員之間深厚感情的紀錄片《再見，爺爺》於上周三在當地上映後，吸引3.9萬多人次觀影，榮登南韓票房榜首，成功喚起當地民眾對福寶的美好回憶。本報綜合報道