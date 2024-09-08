美土雙籍女援巴示威 遭以軍開槍爆頭擊斃

約旦河西岸上周五爆發聲援巴勒斯坦示威，以軍向示威者開火，一名擁有美國和土耳其雙重國籍的26歲女子爆頭身亡。土耳其外交部譴責事件，誓言把兇手繩之於法。美國國家安全委員會對事件深感不安，要求以色列提供更多資訊並作出調查。

土耳其裔死者埃吉（Aysenur Eygi）是親巴勒斯坦組織國際團結運動（ISM）的義工，當時在納布盧斯附近的拜塔抗議猶太人擴張殖民區，目擊者指她每周都會參加抗議活動。周五抗議活動結束時，以軍開始向人群施放催淚彈，迫使示威者撤退。

抗議猶太人擴殖民區 一名示威者憶述，埃吉和另一名義工當時蹲坐山腳下一個垃圾箱附近，以軍從山坡頂開兩槍，第二槍擊中埃吉頭部。另一名示威者指以軍從後向逃跑的義工開槍，鮮血從埃吉額頭上的彈孔湧出，她送往拉菲迪亞醫院搶救，最終不治。埃吉今年從西雅圖的華盛頓大學畢業，校長考斯（Ana Mari Cauce）形容事件可怕。

以色列國防軍指，暴力活動主要煽動者向士兵投擲石塊構成威脅，軍人於是開火還擊，正調查外國人中槍喪生的報道。國際團結運動義工指，抗議活動原本和平，在以軍施放催淚彈和發射實彈時局勢升級，美國國務卿布林肯向埃吉家人表示哀悼。

土耳其總統埃爾多安譴責以色列野蠻干預反對佔領約旦河西岸的平民抗議，將繼續致力終結以色列佔領和種族滅絕政策，使其在法律上對其危害人類罪承擔責任。本報綜合報道