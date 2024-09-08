巴漢圖襲教堂 美加聯手拘捕

美國上周五宣布，與加拿大聯手拘捕一名巴基斯坦男子，他涉嫌謀劃趁今年10月7日以色列及巴勒斯坦發生衝突一周年之際，在紐約市布魯克林一間猶太教堂亂槍掃射。男子上周三從加拿大前往美國時被捕，被控企圖為恐怖組織提供物質支援和資源，預定下周五在蒙特利爾高等法院出庭。（綜合報道）