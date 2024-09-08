兩岸國際

4死槍擊 疑兇偕父拒認罪

美國喬治亞州阿巴拉契高中上周三發生4死槍擊案，14歲疑兇格雷（Colt Gray）和其54歲父親科林（Colin Gray）上周五首次出庭應訊，兩人均否認控罪，代表律師未提出保釋。檢察官預告將向格雷提出額外指控，法庭已經組成大陪審團，將於下月17日會審商議。（綜合報道）
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