9月8日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月08日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
4死槍擊 疑兇偕父拒認罪
美國喬治亞州阿巴拉契高中上周三發生4死槍擊案，14歲疑兇格雷（Colt Gray）和其54歲父親科林（Colin Gray）上周五首次出庭應訊，兩人均否認控罪，代表律師未提出保釋。檢察官預告將向格雷提出額外指控，法庭已經組成大陪審團，將於下月17日會審商議。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240908-0908_00180_028/4死槍擊--疑兇偕父拒認罪
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc