烏國防部缺經費 前線兵難獲全薪
【本報綜合報道】烏克蘭最高議會預算委員會主席皮德拉薩（Roksolana Pidlasa）上周五警告，國防部本月已經沒有足夠經費，支付前線士兵的全額薪俸。
需待預算修正案通過
皮德拉薩表示，除非預算修正案獲得通過，否則烏軍本月薪酬將大幅減少。她透露，得悉國防部缺乏足夠經費在本月20日前發放作戰人員薪餉，現時無法決定開會日期，但預計投票時間為本月17至18日。烏軍最低工資約每月500美元（約3,900港元），與國防部簽約可獲一筆過獎金。戰鬥人員可獲額外2,500美元（約1.95萬港元），國防部同時向執行各種前線任務的軍人提供獎金。
皮德拉薩指出，經費不足因美國援助推遲數月導致。美國國會早前表決援烏法案陷入僵局，令烏克蘭把軍餉費用改為支付武器運送，烏克蘭須增發50億美元（約390億港元）國內債務籌措軍費。烏克蘭財政部數據顯示，本年迄今預算支出總額達240億美元（約1,872億港元），較去年同期增10%。
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