烏國防部缺經費 前線兵難獲全薪

需待預算修正案通過

皮德拉薩表示，除非預算修正案獲得通過，否則烏軍本月薪酬將大幅減少。她透露，得悉國防部缺乏足夠經費在本月20日前發放作戰人員薪餉，現時無法決定開會日期，但預計投票時間為本月17至18日。烏軍最低工資約每月500美元（約3,900港元），與國防部簽約可獲一筆過獎金。戰鬥人員可獲額外2,500美元（約1.95萬港元），國防部同時向執行各種前線任務的軍人提供獎金。