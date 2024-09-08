美防長：准烏用遠程武器襲俄 無助改戰局

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀上周五在德國拉姆斯泰因空軍基地，出席烏克蘭國防聯絡小組會議，指解禁烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯，亦無助扭轉戰局。

再向烏提供19.5億安全援助

奧斯汀表示，美國與烏克蘭合作和設計武器，取代S300地對空導彈系統及R27空對空導彈。奧斯汀承諾，美國再向烏克蘭提供總值2.5億美元（約19.5億港元）安全援助，包括防空導彈、炮彈及步兵戰車等。德國則聯同丹麥、荷蘭，向烏克蘭運送77輛豹1A5坦克。德國額外向烏克蘭提供12輛PzH2000自走炮，其中6輛將於年底前運抵。首次出席會議的烏克蘭總統澤連斯基，敦促西方國家協助安排在烏克蘭境內聯合生產武器，包括導彈和無人機。