美防長：准烏用遠程武器襲俄 無助改戰局
【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀上周五在德國拉姆斯泰因空軍基地，出席烏克蘭國防聯絡小組會議，指解禁烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯，亦無助扭轉戰局。
再向烏提供19.5億安全援助
奧斯汀表示，美國與烏克蘭合作和設計武器，取代S300地對空導彈系統及R27空對空導彈。奧斯汀承諾，美國再向烏克蘭提供總值2.5億美元（約19.5億港元）安全援助，包括防空導彈、炮彈及步兵戰車等。德國則聯同丹麥、荷蘭，向烏克蘭運送77輛豹1A5坦克。德國額外向烏克蘭提供12輛PzH2000自走炮，其中6輛將於年底前運抵。首次出席會議的烏克蘭總統澤連斯基，敦促西方國家協助安排在烏克蘭境內聯合生產武器，包括導彈和無人機。
克里姆林宮發言人佩斯科夫早前警告，俄羅斯正調整其使用核武準則，應對美國及其西方盟友通過升級烏克蘭戰爭，並踐踏俄羅斯合法安全利益來加以威脅。佩斯科夫指，烏克蘭顯然會使用西方武器襲擊俄羅斯境內深處目標。俄羅斯外交部警告，若俄方遭遠程武器襲擊，將立即做出反應。
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