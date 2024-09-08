王毅晤美總統氣候顧問 籲做夥伴

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周五，應約會見美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔。王毅表示，今年是中美建交45周年，45年風風雨雨給他們的重要啟示是中美應該做夥伴，而不要當對手；應該彼此成就，而不應惡性競爭；應該說話算數，而不能言行不一。

王毅表示，氣候變化對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。他表示今年以來，雙方團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果。希望美方保持政策穩定性，切實尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。波德斯塔指，雖然兩國應對氣候變化方法仍存在重大分歧，但討論能幫助雙方找到更多共通點，包括富裕國家應如何幫助提供資金，以加速發展中國家的綠色轉型，並保護他們免受更極端天氣影響。

謝鋒：應對氣候變化同行者 中國駐美國大使謝鋒日前以視像方式，在中美循環經濟合作論壇開幕式上致詞。謝鋒指中美是應對氣候變化的同行者，循環經濟合作可以成為增長點，中美各有所長，完全可以優勢互補、取長補短；雙方應該在相互尊重、互惠互利、照顧彼此關切的基礎上，在氣候領域加強對話溝通，探討互利合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展注入正能量，為合作應對氣候變化營造有利大氣候。

謝鋒