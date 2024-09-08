傳遭美驅逐 華總領事：任期完離任

出席慈善晚宴

黃屏周四應邀出席華美協進社2024年青雲獎慈善晚宴，致詞提到自己在美國擔任總領事已經6年，超出過往職位慣例的3至4年，自己也過了退休年齡。61歲的黃屏補充，中國政府官員60歲就退休，他覺得自己是時候回家開始新生活。中國駐美大使館向美媒確認，黃屏任期即將結束，但未提供他離任具體日期，又強調離任與紐約州華裔前官員孫雯被起訴無關。