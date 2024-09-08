傳遭美驅逐 華總領事：任期完離任
【本報綜合報道】美國紐約州州長胡楚上周三要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏，並引述美國國務院稱黃屏已不在紐約使團，令外界關注中美關係再度惡化。黃屏上周四晚出席活動時解畫，指自己任期已滿且已達到退休年齡，因此將會離任。
出席慈善晚宴
黃屏周四應邀出席華美協進社2024年青雲獎慈善晚宴，致詞提到自己在美國擔任總領事已經6年，超出過往職位慣例的3至4年，自己也過了退休年齡。61歲的黃屏補充，中國政府官員60歲就退休，他覺得自己是時候回家開始新生活。中國駐美大使館向美媒確認，黃屏任期即將結束，但未提供他離任具體日期，又強調離任與紐約州華裔前官員孫雯被起訴無關。
孫雯涉嫌充當中國代理人於上周二被起訴，胡楚直指中國政府與孫雯合作是不可接受，已向國務院要求驅逐黃屏。國務院發言人米勒同日澄清，美國沒有驅逐黃屏，美方的理解是他的定期輪換期已於上月屆滿。
中國駐紐約總領事館發言人上周三也指，黃屏一如既往地履行職責，希望媒體不要煽動虛假訊息。
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