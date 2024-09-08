美情報機構：華干預美選民喜好 俄口不對心撐特朗普

美國情報機構上周五警告，俄羅斯、伊朗和中國正加強努力影響美國大選和其他選舉結果，把目標對準美國選民，展開形式愈來愈多的複雜影響力行動。其中以俄羅斯最活躍，試圖說服美國選民支持共和黨總統候選人特朗普，而非民主黨總統候選人賀錦麗。中國駐美大使館駁斥美方情報評估，稱指控屬惡意猜測。

美國情報機構分享最新評估時指出，俄羅斯仍是主要威脅，以官方資助媒體「今日俄羅斯」（RT）為首的俄羅斯行為體，正支持莫斯科影響選民偏好的努力，以削弱副總統賀錦麗的當選前景。俄羅斯的干預行動不僅試圖影響美國總統選舉結果，還希望影響地方選舉，並更加關注搖擺州。

伊朗亦被指圖插手 美國情報官員表示，不能相信俄羅斯總統普京說的話，包括他上周四表達支持賀錦麗的公開言論。美方又指，中伊都在加強對美國大選的影響力活動，其中伊朗正在比過去更努力施加影響，試圖滲透賀錦麗的競選團隊；中國則似乎滿足於置身於美國大選之外，認為特朗普和賀錦麗幾乎沒區別，但有迹象表明中國正加快影響其他政治競選的努力。

華使館斥惡意猜測 雖然，美國情報官員確定俄羅斯、伊朗和中國，是虛假資訊最主要傳播者，但還有其他國家參與其中。像古巴一類的國家也有參與，不過規模小得多。一些國家考慮展開活動，試探選舉影響的界限，活動包括游說政治人物，試圖在他們當選公職時討好對方。中國駐美使館發言人劉鵬宇駁斥美國情報評估，指中方無意也不會干預美國大選，希望美方在大選中不要拿中國說事。

他又指出，關於中國利用社交媒體影響美國公眾輿論的指控，充滿對中國的惡意猜測，中方對此堅決反對。

美90高管撐賀錦麗 美國共和黨籍前副總統切尼上周五宣布倒戈，將投票支持賀錦麗，而非同黨籍的特朗普。切尼的女兒伊莉沙白日前亦已表態，計劃投票給賀錦麗。同日另有逾90名企業高層聯署，支持賀錦麗入主白宮，包括消費者評論網站Yelp、百事公司、福特汽車、雅虎等的前任或現任高層。本報綜合報道