酒店禁新能源車泊地庫惹不滿

杭州雷迪森鉑麗大飯店地下停車場外上月底起豎起告示，指因地下停車場空間相對密閉，出於對新能源車停放安全性的考慮，新能源車須停放至指定區域，旁邊附上新能源車消防隱患標識圖。新能源車駛入時，獲安保人員指示至約50米外廠房停泊。安保人員指，酒店近期協調廠房作為停車場，投用快一周，開始時不少新能源車車主不理解，現在大家基本適應。

在酒店泊車的新能源車車主稱，對有關安排有些使人難受，因為自己屋苑新能源車都能泊入地下停車場，但念在酒店不是一刀切不讓停泊，而是另行安排地方停車也就不計較。酒店負責安全的經理指，新能源車火災往往瞬間爆燃，初期撲救難度大且可能快速蔓延，短時間內無法用水或泡沫撲滅。酒店多輪討論後決定調整停車模式，但未與屬地相關部門對接過。