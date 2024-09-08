整治體育領域「飯圈化」 4600違規帳號遭處置

【本報綜合報道】北京市網絡輿情和舉報中心上周五發布上月互聯網的舉報受理情況和案例，巴黎奧運會期間受理處置涉體育領域「飯圈化」問題舉報，屬地平台網站累計清理30.1萬條不良言論，處置4,600餘個違規帳號。中心和屬地重點網站上月共受理超過1,574萬宗網民舉報色情、賭博、侵權等違法和不良資訊，同比增長5.9%。

巴黎奧運期間，網民舉報有用戶在某網絡群組內，用低俗惡毒言語攻擊辱罵國家運動員，並煽動粉絲對立、拉踩引戰、造謠攻擊。中心調查屬實後，展開清理處置工作，清理92條相關違法和不良資訊，解散3個違規群組，封禁4個違規帳號。中心要求屬地平台網站嚴格落實主體責任，及時受理處置涉體育領域「飯圈化」問題舉報。

另有投資擔保公司員工舉報，有用戶在多個網站平台發布影片，宣推某仿冒應用程式，聲稱可刷單返現。惟該應用程式與其公司正版應用程式非常相似，圖示、文字等幾乎完全一樣，具有強烈迷惑性。為避免更多人受騙，該公司已對外發表聲明提醒。經核查情況屬實，中心要求涉事網站處理違規內容，目前已完成清除。