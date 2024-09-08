縣委書記涉失察 牽連11幹部受查
【本報綜合報道】四川阿壩州紀委監委上周四通報4宗「一把手」涉違紀違法典型案例，其中包括紅原縣前縣委書記廖敏涉對幹部失管失察，造成前縣長、縣委政法委前書記等11名黨員幹部受查，嚴重破壞紅原縣政治生態。
廖敏違紀受賄已雙開
通報指出，廖敏上年12月26日受查。他擔任紅原縣委書記期間，政績觀出現偏差，不結合當地實際情況，違背社會經濟發展規律，未經充分調查研究和科學論證，盲目鋪攤子、上項目，致使多處工程項目爛尾至今，並有其他嚴重違紀違法問題。經查，廖敏與他人串供，對抗組織審查；違規收受管理和服務對象禮金；利用職務上的便利，為他人在項目承攬、資金撥付等方面牟取利益並收受財物，數額特別巨大。
廖敏今年5月開除黨籍和公職，移送檢察機關依法審查起訴，與廖敏搭檔的紅原縣縣長嘉央羅薩今年2月亦雙開。通報顯示，紅原縣城鄉規劃建設和住房保障局前局長阿足利用職務便利，為多名商人提供幫助並收受錢款，今年4月雙開。
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