縣委書記涉失察 牽連11幹部受查

廖敏違紀受賄已雙開

通報指出，廖敏上年12月26日受查。他擔任紅原縣委書記期間，政績觀出現偏差，不結合當地實際情況，違背社會經濟發展規律，未經充分調查研究和科學論證，盲目鋪攤子、上項目，致使多處工程項目爛尾至今，並有其他嚴重違紀違法問題。經查，廖敏與他人串供，對抗組織審查；違規收受管理和服務對象禮金；利用職務上的便利，為他人在項目承攬、資金撥付等方面牟取利益並收受財物，數額特別巨大。