超強颱風蹂躪廣東 多地塌樹停電

【本報綜合報道】超強颱風「摩羯」昨日持續吹襲海南、廣西、廣東等地，多地網民分享遭遇風雨的情況。廣東湛江市徐聞縣街道很多大樹被連根拔起，圍牆倒塌，不少小區供電中斷。有民眾站在樓房內，可明顯感覺到樓體左右搖晃，也有屋頂鐵皮被吹走。

瓊州海峽滯留3000車 海南海口市防汛防風防旱指揮部昨發布通告，全市大部分道路交通中斷，經過連夜搶險清障，已打通12條城市道路，呼籲民眾非必要不外出。

為安全考慮，徐聞港提前停航，導致大量貨車司機滯留，瓊州海峽滯留約3,000輛車，司機和乘客達4,500人。不少滯留的貨車司機表示，已被地方政府疏散至學校等安置點。一名從南京到海南的司機表示，上周四已抵達徐聞港，但因停航被迫滯留，目前已入住賓館，吃住價格未因打風而明顯上漲。徐聞縣有居民提前做好防風工作，用鋼管頂住窗戶，但颱風吹襲一夜後鋼管被折彎，留在家中不敢出門。

海南文昌市區遭遇暴風雨後，路上隨處可見倒伏的樹木，也有車窗被刮落的廣告板砸碎。高隆灣海邊持續掀起數米高的海浪，海上圖書館幾乎被海浪淹沒，路邊車輛亦被吹翻。不少居民前往地下車庫避風，有居住在高層的居民表示，摩羯風力較大，在家中感覺到明顯搖晃。海口有酒店外牆被颱風吹走，有地方海水倒灌，另有居民將養殖的雞群裝入籠中，轉移至家中避風。