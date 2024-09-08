摩羯襲華南越南 8死173傷

發颱風紅色預警 終歷3次登陸 超強颱風「摩羯」連日橫掃廣東省、海南省及廣西自治區，截至昨晚已造成3地合共4人死亡、95人受傷、122.7萬名民眾受災，同日下午3時30分左右在越南廣寧省南部沿海一帶第3次登陸，同時在越南釀成至少4死78傷。縱使風暴逐漸遠去，中央作出重要指示，要求抓緊核實災情，並盡快修復受損交通、電力、通訊等基礎設施。

中央氣象台昨晨發颱風紅色預警，預料摩羯登陸越南北部後繼續西行，強度開始減弱，不過北部灣、南海大部、海南島沿海、瓊州海峽、廣東中西部沿海、廣西沿海由即日起至今午2時仍受大風影響，其中廣西沿海、海南島西北部沿海或迎來9至12級大風，雲南省東南部、貴州省西南部、廣西西部和南部廣東西南部、海南等地部分地區在同一時段會有大到暴雨，其中雲南東南部、廣西西南部等地部分地區或有大暴雨，廣西西南部等地局地更有雨量250至400毫米特大暴雨。

先後登陸文昌湛江市 摩羯前天先後在海南文昌市及廣東湛江市徐聞縣登陸，造成大量用戶電力、通訊中斷，部分房屋倒損。中央在重要指示提及，要抓緊核實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作，防止次生災害發生，盡力減少傷亡，也要盡快修復受損基礎設施，展開災後重建，早日恢復正常生產生活秩序，保障人民群眾生命財產安全。

發改委撥2億元賑災 根據要求，國家防總已派出工作組前往海南及廣東前線指導救援處置工作，兩省亦組織力量展開搶險救災，搶修恢復受損基礎設施，做好受災群眾生活保障。國家發展改革委昨天公布已緊急下達2億元人民幣（約2.2億港元）中央預算內投資，支持海南、廣東颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施及公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

受摩羯影響，海南海口美蘭國際機場公布，由昨天凌晨起至今午12時之內，該機場執飛進出港航班預計全部取消，機場也暫時關閉，乘客應關注最新訊息。本報綜合報道