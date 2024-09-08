廈門大學學者赴台交流受阻 陸委會稱審查 否認拒批

【本報綜合報道】福建廈門大學台灣研究院學者交流團原計劃到台灣政治大學交流，廈門大學校長團也有訪台計劃，但因卡關申請程序未通過審查，至今未能如期按計劃抵台。台灣海基會秘書長羅文嘉上周五回應稱，歡迎對於兩岸關係有正向發展的有意義交流。陸委會副主委梁文傑亦表示，不是說不讓誰來，目前尚在審查中。

社運人士謀台獨 浙江判囚 此外，曾任台灣民族黨副主席的社運人士楊智淵近日在浙江溫州以分裂國家罪，判囚9年。國台辦發言人陳斌華同日表示，溫州市中級人民法院審理查明，楊智淵2008年至2020年間為分裂國家、謀求「台獨」，在台灣通過台灣民族黨等台獨組織公開宣揚台獨分裂主張、制訂行動計劃等，遂作出上述判決。

陳斌華認為民進黨當局企圖利用此案再次將絕大多數台灣民眾和極少數「台獨」頑固分子混為一談，將民眾日常生活與違法犯罪混為一談，妄圖偷換概念、混淆是非，恐嚇、阻止台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗。陳斌華強調，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。