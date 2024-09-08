台立委代表團與德議員見面 討論台積電當地設廠安排

【本報綜合報道】台灣立法院代表團上周四在德國柏林、德累斯頓與國會議員會面，討論台灣晶圓代工廠台積電德累斯頓廠合作案，包括如何協助台灣員工在德生活。

德國國會友台小組主席維爾施（Klaus-Peter Willsch）發文，歡迎立法院台灣與德國議會議員友好協會代表團到訪，雙方討論文化、經濟與科技等多項兩地共同關心的議題。台駐德代表謝志偉表示，在台積電進駐德國背景下，此次台德議員會面對雙邊合作具實質意義。

他指，駐德代表處已組成跨組團隊，除了協助兩地議員會面的政務，經濟、教育、領務及僑務等各組別也會全力支援台積電及其協力廠商進駐與發展。

研員工家屬生活配套 立法院代表團成員張宏陸、沈發惠、林楚茵與洪申翰由謝志偉陪同，特別到德累斯頓會見來自當地選區的國會議員。林楚茵透露，代表團向德國議員就如何幫助台積電員工及其家屬在德生活安排，包括子女教育銜接、語言與文化融合及生活配套等細節，提出許多具體問題與看法。