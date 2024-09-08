柯文哲家搜出記憶體 疑為收360萬賄款物證

包含接觸商人內容 批出京華城改建牌照添可疑 台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲入京華城改建弊案，目前正被羈押在台北看守所。當地傳媒前日引述消息報道，檢廉日前搜查柯文哲住處時，尋獲一個USB記憶體，疑似記錄收取威京集團主席沈慶京1,500萬元（新台幣‧下同，約360萬港元）等內容。台北地檢署僅稱不予置評，無法證實，亦無法確認相關細節。

報道指，專案小組搜查柯文哲住處時查扣一個USB記憶體，入面工作簿清楚寫上「2022/11/1小沈1500沈慶京」，與台北市政府2022年10月18日核發給予京華城建照時間非常接近，導致高等法院發回台北地方法院重開羈押庭，成為柯文哲被判羈押禁見關鍵。

調查資產 約168萬來源不明 除了上述證據，報道另提及檢廉正調查柯家資產，經扣除柯文哲人工、演講、稿費及版稅後，其帳戶仍有多達700萬元（約168萬港元）資金來源不明。檢廉另發現柯文哲妻子陳佩琪在京華城改建弊案發生前後曾多次帶同大筆現鈔存入銀行自動櫃員機，金額達到7位數字。

縱使上述報道猜測「1500」可能是指1,500萬元，一名檢察官出身的法律界人士卻認為，若檢方掌握確切證據，或可說服法官，柯文哲涉犯收賄嫌疑重大，不過從判決結果來看，法官認為需要更多證據佐證。另有網民懷疑，「1500」並非金額，而是柯文哲與沈慶京約好見面的時間。

民眾黨則反駁，若檢方掌握柯文哲收受沈慶京1,500萬元證據，為何不在聲請羈押庭時提出，而是趁柯文哲遭到羈押禁見時流出不明資訊。他們要求檢方說明有關報道真實性，不能一句「不予證實」就撇清責任，又懷疑司法單位躲在媒體背後操縱輿論，或放任傳媒道聽塗說，戕害司法尊嚴。

支持者看守所外聲援被逐 在北所門外，約10名柯文哲支持者（俗稱小草）昨晨到場，高舉「柯主席加油，我們來聲援你」等橫額，遭警方舉牌警告後離開。

另外，陳佩琪原定本月27日從台北市立聯合醫院退休，院方日前證實她正在休診直至月尾為止。本報綜合報道

柯文哲的支持者在看守所外拉橫額聲援。（中時電子報圖片） 沈慶京