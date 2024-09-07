中島捕獲額外2隻身影 瀕危吉氏鼠袋鼠添「新血」

【本報綜合報道】吉氏鼠袋鼠是澳洲最稀有及瀕危的動物之一，野外僅存120隻。澳洲傳媒周四報道，動物保育組織在吉氏鼠袋鼠位於西澳省中島的保育棲息地，發現兩隻新個體，意味該族群數量正在緩慢恢復。

研放其他瀕危物種到島 保育組織為了讓吉氏鼠袋鼠可以安心繁衍，2018年將10隻吉氏鼠袋鼠安置到位於珀斯東南820公里處的中島。在最近的一次監測調查中，保育人員在他們的相機陷阱中發現兩隻新的吉氏鼠袋鼠，讓他們對該物種的未來感到樂觀。

保育人員之一、生態學家科默（Sarah Comer）介紹，中島是吉氏鼠袋鼠繁衍生息的完美地點，這裏沒有野貓或狐狸等入侵性掠食者的影響。組織亦在研究是否可以將其他瀕危物種也投放到島上。