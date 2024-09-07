星7.5萬盆花鋪巨氈迎中秋

新加坡濱海灣花園周三至本月15日舉辦濱海花園慶中秋活動，現場布置了由7.5萬盆鮮花排列而成的巨型花氈，供公眾免費觀賞。它由超過20名園藝師和250名社區義工耗時10天合力製成，涵蓋卓錦萬代蘭、杯莧以及8種菊花和其他植物，直徑約44米。