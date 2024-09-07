9月7日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月07日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
星7.5萬盆花鋪巨氈迎中秋
新加坡濱海灣花園周三至本月15日舉辦濱海花園慶中秋活動，現場布置了由7.5萬盆鮮花排列而成的巨型花氈，供公眾免費觀賞。它由超過20名園藝師和250名社區義工耗時10天合力製成，涵蓋卓錦萬代蘭、杯莧以及8種菊花和其他植物，直徑約44米。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240907-0907_00180_066/星7-5萬盆花鋪巨氈迎中秋
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc